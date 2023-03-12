حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار ببولاق أبو العلا

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة بولاق ابو العلا وسط القاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في بولاق ابو العلا، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق.

تم إستهداف العقار وتم ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه"ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفره بعمق 3 متر.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.