مبادرة صحة الأم والجنين.. ماذا قدمت لـ2 مليون سيدة وطفل مصري؟| تقرير

يشهد قطاع الصحة في مصر تطوراً كبيراً وزخماً غير مسبوق وذلك يتضح جلياً من خلال المبادرات الصحية التي تهدف لتعزيز صحة المصريين بشكل عام.

ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية والارتقاء بأوضاعها، فضلاً عن الاهتمام بتقديم سبل الرعاية لها من خلال المبادرات الصحية التي تقام لصحة المرأة المصرية.

مبادرة الرئيس صحة الأم والجنين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و825 ألف سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تحت شعار 100 مليون صحة منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة صحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، إن المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع أن مبادرة صحة الأم والجنين تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد فتحي، أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل مبادرة الرئيس لتطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الأساسية.

وأشار: تشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

ولفت فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة أو من خلال تطبيق صحة مصر بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.

وهناك أيضاً عدد كبير من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة المرأة المصرية مثل؛

مبادرة صحة المرأة المصرية

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والتي انطلقت في يوليو 2019 من أجل تقديم الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، بجانب عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة نحو 602.7 مليون جنيه حتى يونيو 2021، حيث تم فحص 20.4 مليون امرأة خلال المبادرة.

وتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل بالجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ أيام فحص وتقديم التوعية لـ 33 مليونًا و827 ألفًا و901 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، إلى جانب متابعة 7 ملايين و783 ألفًا و715 امرأة من خلال خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية السنوية ضمن المبادرة.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكداً أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة في يوليو 2021، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة عن طريق الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة في المرحلة الأولى، وقد تم فحص 113.1 ألف طفل ضمن المبادرة وعلاجهم بالمجان.

كما أعلن الرئيس عن تنفيذ مبادرة رئاسية بتوعية المرأة المقبلة على الحمل بعد أن تفشت الأمراض في أجسام أطفال مصر مثل الأنيميا والتقزم والهدف منها خلق جيل من الأطفال الأصحاء والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

يذكر أيضاً أنه في يوليو 2022 وجه الرئيس السيسي، بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام "هرمل"، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر، وليمثل منارةً طبية لهذا التخصص المهم على مستوى الدولة.