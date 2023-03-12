دويدار: صن داونز كسب الأهلي بأقل مجهود.. وكولر أخطأ بسبب مروان عطية

فتح أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، النار على مارسيل كولر مدرب الأهلي، بعد هزيمة الأهلي بخماسية من صن داونز.

وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر يتحمل مسؤولية كبيرة من هزيمة الأهلي أمام صن داونز، كيف يتم الدفع بالسولية، وأين مروان عطية".

وأضاف: "صن داونز كسب الأهلي بأقل مجهود، والشناوي كان لازم يحفز اللاعيبة رغم استقبال الهدف الاول مبكرا، تحس إن الشناوي بيشيل لاعيبة الأهلي".

واختتم: "الأهلي مخافش من ريال مدريد وخاف من صن داونز وتحس اللاعيبة خايفة من أول الماتش".