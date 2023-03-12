وسط المراعي والجبال.. نوع جديد من السحالي يظهر لأول مرة في بيرو

وسط المراعي والجبال يظهر نوع جديد من السحالي داخل منتزه في بيرو مما يعتبر اكتشاف فريد من نوعه.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، عُثر على نوع جديد من السحالي، من جنس «بروكتوبوروس»، داخل متنزه وطني في منطقة جبال الأنديز في البيرو.



وأعلنت السلطة البيروفية للمناطق المحمية، أن هذا النوع الصغير موجود في حديقة أوتيشي الوطنية، في منطقة من الأدغال تتشارك إدارتها مقاطعتا كوسكو وخونين.

وهذه عينة جديدة من جنس «بروكتوبوروس» الذي يشمل أنواعاً تعيش في غابات ومراعي جبلية عالية على منحدر الأمازون في جبال الأنديز، على ما أفادت الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من جانب الدولة (Sernanp)، من دون تحديد تاريخ الاكتشاف الذي حصل في منطقة يراوح علوّها بين 3241 و3269 متراً فوق سطح البحر.

وذكرت الوكالة أن من بين خصائص هذا النوع الجديد الذي اكتشفه فريق من 5 باحثين، «الجلد الأملس على الرأس الذي يفتقر إلى الأخاديد أو الخشونة، والجفون ذات القرص الشفاف وغير المقسم».



ولدى ذكور هذه السحالي رقبة باللون الرمادي الغامق إلى الأسود، وثدي وبطن، في حين للإناث رقبة رمادية شاحبة، وصدر وبطن باللون الرمادي الغامق.

وتقول سلطات البيرو، إن هناك 20 نوعاً من سحالي «بروكتوبوروس»، 18 منها موجودة في البيرو.