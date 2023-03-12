الأربعاء.. أمسية ست الحبايب في احتفال الإنتاج الثقافي بعيد الأم

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية “ست الحبايب” احتفالا بعيد الأم، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أمسية “ست الحبايب” من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، ضمن ليالى أمسيات “بهجة الروح” التى يقدمها القطاع شهريا، وتقدم ليلة “ست الحبايب” للأطفال عن رائعة الشاعر حسين السيد والموسيقار محمد عبد الوهاب والمطربة فايزة أحمد .

تتضمن الأمسية قصص عن تضحيات الأمهات، وأشعار للشعراء “فؤاد حداد ومحمود درويش وعبد الرحمن الأبنودى وجمال بخيت ومحمد بهجت”، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر وأجمل الأغانى التى تشدو بحب وحنان الأم وفضلها .

يشارك فى الأمسية فنانى العرائس: “رحمة محجوب ومحمود خلفاوى وأدهم محجوب”، ومن فنانى الأداء: “د. مها حمدى وأمير الحسينى وعمرو البهى”، ومجموعة من المواهب الغنائية.