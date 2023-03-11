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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. افتتاح ملتقى إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن افتتاح ملتقى “إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة”؛ والذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس ضمن فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بيوم المرأة العالمي.

يفتتح الملتقى في تمام السادسة مساء الأحد الموافق 12 مارس الحالي؛ بمتحف محمود مختار، ويمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الحالي.

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يتضمن الملتقى تكريم “قادرات وقادرون باختلاف” في تعبيرهم التشكيلي للمرأة، بقاعة النهضة بالمتحف، وافتتاح معرض لفنانات وفناني مصر من جيل الرواد والوسط والشباب، والمرتبطة أعمالهم بموضوع المرأة، بقاعة إيزيس بالمتحف، وافتتاح معرض للحرف النسائية على مستوى (5) محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – النوبة بأسوان – حلايب وشلاتين – سوهاج)، بالساحة الخارجية للمتحف، بالإضافة إلى تكريم عدد من الرائدات والمشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في مجالات: الفن التشكيلي والحرفي والعمارة، بمسرح المتحف.

ويقام الملتقى بالتعاون بين المجلس، وقطاع الفنون التشكيلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

المرأة المصرية المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفن التشكيلي

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