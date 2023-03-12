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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أتربة عالقة ورياح.. تنويه هام من الأرصاد للمواطنين بالقاهرة الكبرى.. شاهد

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم  ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية  ، عن حالة الطقس ، اليوم ، على القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، موضحة أن طقس الفترة الحالية يشهد تقلبات جوية وارتفاعات ، وانخفاضات متتابعة في الحرارة ، مشيرة إلى أن استمرار درجة الحرارة المرتفعة على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

وأفادت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، خلال فترة النهار تسجل 29 درجة مئوية ، بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية ، وزيادة فترات سطوع الشمس. 

 

طقس حار اليوم 

وتابعت ، أن طقس اليوم حار على الصعيد ، وجنوب سيناء ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، خلال فترة النهار ، موضحة أن درجات الحرارة في فترات الليل تكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. 

 

أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى 

وأشارت إلى أن هناك نشاطا للرياح اليوم يصل سرعته إلى 35 كم في الساعة ، وتكون رياحا مثيرة للأتربة ، متابعة :" أتربة عالقة في الجو في سماء القاهرة الكبرى والوجه البحري مما يسبب انخفاض الرؤية الأفقية. 

 

ولفتت ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الغد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدا 27 درجة مئوية ، منوهة أنه بدءا من مساء الاثنين المقبل ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

 

الأرصاد توك شو الدكتورة منار غانم برنامج صباح الخير يا مصر درجات الحرارة

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