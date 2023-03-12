تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي ستبدأ خلال ساعات معدودة، وتحديدا من مساء يوم الاثنين المقبل، حيث ستكون هناك موجة من عدم استقرار مصحوبة بأمطار والتي ستكون عزيرة ورعدية على بعض الأماكن ورياح وانخفاض بالحرارة يصل لـ 7 درجات مئوية.

وكشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، قائله إنه بداية من مساء يوم الإثنين المقبل ستتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، حيث تسبب هذه المنخفضات حالة من التقلبات الجوية يأتي من ضمنها سقوط أمطار متفاوت في الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا، معقبة: "عودة لسقوط الأمطار والأجواء الشتوية".



أماكن سقوط الأمطار



وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، أن أماكن سقوط الأمطار يأتي على رأسها السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.



وأشارت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الإثنين 27 درجة مئوية، بينما تسجل العظمى يوم الثلاثاء 20 درجة مئوية بانخفاض يصل لـ7 درجات مئوية، لافتة إلى وجود نشاط بالرياح يوم الثلاثاء والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.



واسترسلت أن نشاط الرياح سيعمل على زيادة البرودة وإثارة بعض الرمال والأتربة، مؤكدة أن حالة التقلبات الجوية ستكون سريعة جدًا، حيث تبدأ مساء يوم الإثنين وتنتهي يوم الثلاثاء.



ووجهت عددًا من النصائح المهمة للمواطنين: “ مهم خلال هذه الفترة وحتى انتهاء فصل الشتاء المحافظة على الملابس الشتوية خاصة في الفترة المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر”، حيث تسجل الصغرى خلال فترة الليل بين الـ 11 والـ 12 درجة مئوية، معقبة: “بلاش ننخدع في الدفء والاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترات النهار”.