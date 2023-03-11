الأرصاد الجوية: سنتأثر بمنخفضين بالطبقات العليا وعلى سطح الأرض

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: “إننا ما زلنا في فصل الشتاء، وستعاود درجات الحرارة الانخفاض، خاصة ليلا، وسنشعر ببرودة الجو مرة أخرى وهذا ما نبهت إليه هيئة الأرصاد أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وستبدأ منتصف الأسبوع بداية من يوم الأثنين ، و درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذه الأيام 27 درجة مئوية نهارا ؛ مضيفة أن هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والقربية من المسطحات المائية .

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج 8 الصبح ، أننا سنتأثر بمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض سيؤديان لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتكون العظمى على القاهرة الكبرى حوالي 20 درجة مئوية يوم الثلاثاء يوم الأثنين 27، لكن دائما ليلا وساعات الصباح الباكر درجات الحرارة تنخفض لأننا ما زلنا في فصل الشتاء، وستكون درجات الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى 11 درجة. و12 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض وشعورنا بالبرد سيزيد بفعل الرياح، ، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود إثارة للرمال والأتربة بفعل الرياح ؛ منوهة لعدم الانخداع بدفء الطقس وعدم تخفيف الملابس .

وذكرت أن فترات ما بين الفصول تتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة مع نشاط للرياح والأتربة، بالإضافة إلى أننا مقبلون على فصل الربيع، وهو مشهور برياح الخماسين، منوهة إلى أهمية ارتداء الملابس الشتوية حتى تنتظم درجات الحرارة حتى ينتهي فصل الشتاء.