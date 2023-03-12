الأوقاف : افتتاح 78 مسجدًا يوم الجمعة القادم استعدادا لرمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، ضمن استعدادها لشهر رمضان الفضيل ودورها في إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، افتتاح (78) مسجدًا يوم الجمعة 17 / 3 / 2023م، منها (68) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (10) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (890) مسجدًا، منها (722) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(168) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

استعداداً لشهر رمضان

وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. الهدى – دهب



مديرية أوقاف الشرقية

2. الفتح- الزرزمون - هيها

3. التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر

4. روض النغامشة – الكبير العزازي – أبو حماد

5. الجنادوة الكبير – الأسدية – أبو حماد



مديرية أوقاف بور سعيد

6. النصر – القابوطي

مديرية أوقاف بني سويف

7. الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا

8. الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا

9. الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى

10. النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن

11. الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر

12. علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر

13. النور – قرية الحمام – مركز ناصر

14. هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر

15. الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن

16. الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف

17. محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف

18. الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر

19. الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف

20. التوبة الأهلي – قرية صفط راشين – مركز ببا

مديرية أوقاف سوهاج

21. آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة

22. الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج

23. النور – نجع البارود - المراغة

24. التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم

25. التقوى – الغريزات – المراغة



مديرية أوقاف الوادي الجديد

26. رياض الصالحين- مدينة موط – الداخلة



مديرية أوقاف البحيرة

27. عزبة سالم – زاوية صقر – أبو المطامير

28. أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو

29. الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبو المطامير

30. الكبير – سلامون – كوم حمادة

31. كامل أبو مطير بالحاجر – كفر الدوار

32. عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات

33. السخاوي – ع السخاوي - دمنهور

34. المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبو المطامير



مديرية أوقاف الدقهلية

35. أبو عيسى الغربي – بشلا – ميت غمر

36. الحسين – أتميدة – ميت غمر

37. النصر – عزبة علي أبو محمد – ميت غمر

38. النور – عزبة شعبان – السنبلاوين



مديرية أوقاف أسيوط

39. العوامر – مسارة - ديروط

40. جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط

41. التوبة – المدور - منفلوط

42. النور - العتمانية – مركز البداري

43. التوبة – باويط - ديروط



مديرية أوقاف أسوان

44. الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو

45. النقادية - قرية النقادية – إدفو قبلي – إدفو ثان



مديرية أوقاف الغربية

46. عزبة مصطفى عبد الله –كنيسة دمشيت – طنطا ثان

47. الرحمن – كفر خضر – طنطا أول

48. عزبة الشيخ سلمان – المحلة أول



مديرية أوقاف كفر الشيخ

49. حوش العمدة – شباس الملح – دسوق بحري

50. كوم النص – شباس الملح - دسوق

51. بلال بن رباح – 8 العنابر- الحامول

52. بركات – عزبة بركات - بيلا



مديرية أوقاف الجيزة

53. التقوى – قرية أبو رواش – كرداسة

54. الغفور الرحيم – قطعة 24خدمات التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر

55. الهدى – وردان – منشأة القناطر

56. البحري – عزبة البحرية – الكريمات - أطفيح



مديرية أوقاف القليوبية

57. بدر الإسلام – قلما – قليوب

58. الرحمة – نوى – شبين القناطر غرب

59. مسعود حسن - عزبة مسعود حسن – كوم أشفين – قليوب



مديرية أوقاف الفيوم

60. الفهمية الجديدة – منشية الجمال – طامية

61. الرحمن – بعبش – المظاطلي – مركز طامية

62. الرحمن – عزبة عتمان عباس- طامية

63. الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – مركز إطسا

64. أحمد سعد – معصرة الصاوي – طامية

65. عمر بن الخطاب - السدح – الغرق– مركز إطسا

66. الحاج بليدي – قصر رشوان – مركز طامية

67. الرضوان – فيد يمين – مركز سنورس



مديرية أوقاف القاهرة

68. الكريم – منطقة الهايكستب- امتداد جوزيف تيتو – بجوار كوبري الحرفيين



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. الطرفة القديم – سانت كاترين



مديرية أوقاف دمياط

2. طاحون – كفر سعد



مديرية أوقاف الشرقية

3. الرجايلة – رمسيس – صان الحجر

4. الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية

5. الكبير – النعامنة – منيا القمح



مديرية أوقاف سوهاج

6. الرحمن النقباء- مدينة ساقلته

7. بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج



مديرية أوقاف الفيوم

8. الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق

9. الشطيلي – سنورس

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

10. النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط