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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : افتتاح 78 مسجدًا يوم الجمعة القادم استعدادا لرمضان

المساجد
المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، ضمن استعدادها لشهر رمضان الفضيل ودورها في إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، افتتاح (78) مسجدًا يوم الجمعة  17 / 3 / 2023م، منها (68) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (10) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (890) مسجدًا، منها (722) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(168) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

استعداداً لشهر رمضان 

 وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف جنوب سيناء 
1.  الهدى – دهب 


مديرية أوقاف الشرقية
2.  الفتح- الزرزمون - هيها
3.  التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر
4.  روض النغامشة – الكبير العزازي – أبو حماد
5.  الجنادوة الكبير – الأسدية – أبو حماد


مديرية أوقاف بور سعيد
6.  النصر – القابوطي

مديرية أوقاف بني سويف 
7.  الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا
8.  الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا
9.  الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى
10.  النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن
11.  الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر 
12.  علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر 
13.  النور – قرية الحمام – مركز ناصر 
14.  هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر 
15.  الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن 
16.  الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف
17.  محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف
18.  الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر 
19.  الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف
20.  التوبة الأهلي – قرية صفط راشين – مركز ببا

مديرية أوقاف سوهاج
21.  آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة
22.  الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج
23.  النور – نجع البارود - المراغة
24.  التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم
25.  التقوى – الغريزات – المراغة 


مديرية أوقاف الوادي الجديد
26.  رياض الصالحين- مدينة موط – الداخلة 


مديرية أوقاف البحيرة
27.  عزبة سالم – زاوية صقر – أبو المطامير
28.  أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو
29.  الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبو المطامير 
30.  الكبير – سلامون – كوم حمادة
31.  كامل أبو مطير بالحاجر – كفر الدوار
32.  عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات
33.  السخاوي – ع السخاوي - دمنهور
34.  المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبو المطامير  


مديرية أوقاف الدقهلية
35.  أبو عيسى الغربي – بشلا –  ميت غمر 
36.  الحسين – أتميدة – ميت غمر 
37.  النصر – عزبة علي أبو محمد – ميت  غمر 
38.  النور – عزبة شعبان – السنبلاوين 


مديرية أوقاف أسيوط
39.  العوامر – مسارة - ديروط
40.  جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط
41.  التوبة – المدور - منفلوط
42.  النور  - العتمانية – مركز البداري
43.  التوبة – باويط - ديروط


مديرية أوقاف أسوان
44.  الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو
45.  النقادية  - قرية النقادية – إدفو قبلي – إدفو ثان


مديرية أوقاف الغربية
46.  عزبة مصطفى عبد الله –كنيسة دمشيت – طنطا ثان
47.  الرحمن – كفر خضر – طنطا أول
48.  عزبة الشيخ سلمان – المحلة أول 


مديرية أوقاف كفر الشيخ
49.  حوش العمدة – شباس الملح – دسوق بحري
50.  كوم النص – شباس الملح - دسوق
51.  بلال بن رباح – 8 العنابر- الحامول
52.  بركات – عزبة بركات - بيلا


مديرية أوقاف الجيزة
53.  التقوى – قرية أبو رواش – كرداسة 
54.  الغفور الرحيم – قطعة 24خدمات التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر 
55.  الهدى – وردان – منشأة القناطر
56.  البحري – عزبة البحرية – الكريمات - أطفيح


مديرية أوقاف القليوبية
57.  بدر الإسلام – قلما – قليوب 
58.  الرحمة – نوى – شبين القناطر غرب
59.  مسعود حسن  - عزبة مسعود حسن – كوم أشفين – قليوب 

مديرية أوقاف الفيوم
60.  الفهمية الجديدة – منشية الجمال – طامية 
61.  الرحمن – بعبش – المظاطلي – مركز طامية 
62.  الرحمن – عزبة عتمان عباس- طامية 
63.  الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – مركز إطسا
64.  أحمد سعد – معصرة الصاوي – طامية 
65.  عمر بن الخطاب - السدح – الغرق– مركز إطسا
66.  الحاج بليدي – قصر رشوان – مركز طامية 
67.  الرضوان – فيد يمين – مركز سنورس

مديرية أوقاف القاهرة
68.  الكريم – منطقة الهايكستب- امتداد جوزيف تيتو – بجوار كوبري الحرفيين


ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1.  الطرفة القديم – سانت كاترين


مديرية أوقاف دمياط
2.  طاحون – كفر سعد 


مديرية أوقاف الشرقية
3.  الرجايلة – رمسيس – صان الحجر
4.  الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية 
5.  الكبير – النعامنة – منيا القمح


مديرية أوقاف سوهاج
6.  الرحمن النقباء- مدينة ساقلته 
7.  بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج


مديرية أوقاف الفيوم
8.  الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق
9.  الشطيلي – سنورس 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
10.  النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط

أوقاف وزارة الأوقاف شهر رمضان إعمار بيوت الله مديرية أوقاف جنوب سيناء مديرية أوقاف الشرقية مديرية أوقاف بور سعيد مديرية أوقاف بني سويف مديرية أوقاف سوهاج

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