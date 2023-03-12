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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الزمالك يواجه إنبي بأفراح ثلاثية الترجي

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إنبي ، في السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، يحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 33 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، وحذر المدير الفني لاعبيه من صعوبة اللقاء وطالب لاعبيه بعدم الاستهتار بالفريق المنافس.

كما يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال افريقيا .

وطالب فيريرا لاعبي الزمالك بضرورة التركيز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل في لقاء اليوم، وشدد المدير الفني على أهمية حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

ويغيب عن الفريق كل من، محمود عبد الرازق ” شيكابالا” قائد الفريق للإصابة بنزلة برد، ومحمد عبد الشافي للإصابة بكدمة في أنكل القدم، وعمر جابر للإصابة بشد في العضلة الأمامية، وعبد الله جمعة للإصابة بكدمة في وجه القدم، كما يغيب ناصر منسي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي ” الونش” ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد فتوح ومحمد أشرف “روقا” وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله “نيمار” وسيف جعفر وأحمد سيد “زيزو” و مصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

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