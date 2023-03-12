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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يعقد اللقاء اليومى مع المواطنين ويوجه بحل شكواهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى أهالى قرية إسطنها مركز الباجور  بشأن التعدى على أحد شوارع القرية بالغلق مما ألحق الضرر بالمواطنين كونه شارع حيوى يربط منطقة الخدمات بالكتلة السكنية بالقرية ، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بفحص شكوى مواطن بناحية قرية العراقية يتضرر من قيام أحد الجيران ببناء حوض لماكينة ري داخل الشارع  بالمخالفة للقانون ، واتخاذ اللازم حفاظا على هيبة الدولة واحترام القانون.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .


ووجه المحافظ بإنهاء الإجراءات الخاصة بأرملة بناحية قرية سبك الضحاك مركز الباجور للحصول على معاش والدها مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وأحال المحافظ طلب مواطن بالعزبة الغربية بشبين الكوم يلتمس تجديد رخصة الكشك الخاص به إلى رئيس حى غرب لاتخاذ اللازم.


وفى لفتة إنسانية أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية  ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية أحدهما رب أسرة بشبين الكوم يعول زوجته واثنين من الأبناء أحدهم مريض بشلل دماغى ، والأخرى لمواطن بناحية أشمون يعول ابنته المر يضة بالسرطان ، وذلك لمساعدتهم على تحمل نفقات علاجهم  ، يأتى فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

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