لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

كشف رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، حقيقة وجود نية لتعمد الخسارة أمام الهلال السوداني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، من أجل الإطاحة بالأهلي خارج البطولة.

كان صن داونز حقق فوزا عريضا على الأهلي بنتيجة 5-2، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال مدرب صن داونز، في تصريحات صحفية عقب الفوز على الأهلي: "صدقني سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز على الهلال والقطن في آخر جولتين، من أجل مواصلة الانتصارات".

وأضاف: “على مارسيل كولر مدرب الأهلي أن يتأكد من ذلك بنسبة 100%، حتى ولو كان يعتقد عكس ذلك”.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن الكاميرونى والهلال السوداني في آخر جولتين، مع هزيمة أو تعادل الهلال أمام صن داونز لضمان التأهل إلى الدور المقبل".

ترتيب المجموعة الثانية:

صن داونز: 10 نقاط

الهلال السوداني: 9 نقاط

الأهلي: 4 نقاط

القطن الكاميروني: 0 نقاط