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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص اصطدمت به سيارة مسرعة على الطريق الدائري بالمنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، نتيجة التفادي الخاطئ وتم نقل الجثمان الى مستشفى الطوارئ.


تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اول المنصورة، بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص على الطريق الدائري السريع أمام أكاديمية السلاب بمدينة المنصورة، أسفر عن الحادث وفاته.


 انتقل ضباط مباحث قسم شرطة اول المنصورة إلى مكان الواقعة، و بالفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة بشخص على الطريق الدائري السريع أمام أكاديمية السلاب بالمنصورة، أدى إلى إصابة "حاتم. ع . ع " 57 عاما مقيم بمركز ميت سلسيل، وتبين أثناء عبور الشخص الطريق اصطدمت به سيارة مسرعة أمام أكاديمية السلاب أدت إلى إصابته بإصابات بالغة في الجسم ادت لوفاته.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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