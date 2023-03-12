عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بنقابة صيادلة المنوفية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي

نقابة الصيادلة في
نقابة الصيادلة في المنوفية

نظمت نقابة صيادلة المنوفية بالتعاون مع مصلحة الضرائب ندوة تعريفية لأصحاب الصيدليات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي عن نشاط الصيدليات لعام 2022 بمقر النقابة بشبين الكوم. 

حيث قام الدكتور شريف الجمال مُمثل الضرائب العامة بعرض ملف الضرائب بشكل كامل ومُبسط للمشاركين فى حضور الندوة من أصحاب الصيدليات بمراكز محافظة المنوفية ، فى حضور الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة ومجلس النقابة.

محافظ المنوفية يعقد اللقاء اليومي مع المواطنين ويوجه بحل مشاكلهم

الثلاثاء القادم.. افتتاح الملتقى العلمي الطلابي الأول لكليات جامعة المنوفية

من جانبه أوضح الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي للنقابة أن ملف الضرائب من الأمور الهامة التى تشغل المجتمع الصيدلي ، ونظرا للبدء فى تقديم الاقرار الضريبي والذي تنتهى مدته فى 31 مارس ووجود حالة من الغموض لدى الصيادلة بخصوص المستجدات ، لذا حرصت النقابة على تنظيم ندوة تعريفية عن كيفية الاقرار الضريبي ، وكذا تخصيص محاسب بمقر النقابة لمساعدة الصيادلة فى تقديم الاقرار الضريبي بصورة صحيحة طبقاً للاتفاقيات بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة .

جامعة المنوفية محافظة المنوفية نقيب الصيادلة محافظ المنوفية المنوفية الصيدليات مصلحة الضرائب شبين الكوم نقابة الصيادلة الإقرار الضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب..تفاصيل

ترشيحاتنا

الدفاع الروسي: القوات الروسية تواصل معركتها في دونستيك بشرق أوكرانيا

النشرة الدينية.. ذﻛﺮ ينير لك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭيؤنس وحشة القبر .. وخفف عن نفسك البلاء والمصائب بهذه الكلمات

الخارجية الأوكرانية : سنواصل المقاومة في باخموت

الزراعة: توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية في سيناء

السعودية تجري عشرات العمليات و الكشوفات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا و تركيا

عاوز يجمعني مع ضرتي في السرير| طبيبة تصرخ لخلع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من بشري يعد تكريمها في يوم المرأة

ملقتش راجل مناسب.. بلوجر أرجنتينية تتزوج نفسها وتطلب الطلاق بعد 48 ساعة

ألماني عن أهوال الحرب.. قصة الفيلم المرشح للفوز بجائزة الأوسكار الليلة

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ