ندوة بنقابة صيادلة المنوفية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي

نظمت نقابة صيادلة المنوفية بالتعاون مع مصلحة الضرائب ندوة تعريفية لأصحاب الصيدليات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي عن نشاط الصيدليات لعام 2022 بمقر النقابة بشبين الكوم.

حيث قام الدكتور شريف الجمال مُمثل الضرائب العامة بعرض ملف الضرائب بشكل كامل ومُبسط للمشاركين فى حضور الندوة من أصحاب الصيدليات بمراكز محافظة المنوفية ، فى حضور الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة ومجلس النقابة.

من جانبه أوضح الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي للنقابة أن ملف الضرائب من الأمور الهامة التى تشغل المجتمع الصيدلي ، ونظرا للبدء فى تقديم الاقرار الضريبي والذي تنتهى مدته فى 31 مارس ووجود حالة من الغموض لدى الصيادلة بخصوص المستجدات ، لذا حرصت النقابة على تنظيم ندوة تعريفية عن كيفية الاقرار الضريبي ، وكذا تخصيص محاسب بمقر النقابة لمساعدة الصيادلة فى تقديم الاقرار الضريبي بصورة صحيحة طبقاً للاتفاقيات بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة .