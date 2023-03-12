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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليونيسف تناشد الحكومات والجهات المانحة تكثيف جهود تعزيز الرضاعة الطبيعية

المديرة التنفيذية
المديرة التنفيذية لليونيسف

ألقت كاثرين  راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، اليوم، كلمة افتتاحية عبر الفيديو كونفرانس بالمؤتمر العالمي الرابع للرضاعة الطبيعية المنعقد بالقاهرة في الفترة من 12 حتى 14 مارس، الذي تنظمه الشبكة الدولية لتغذية الرضع في العالم العربي ( IBFAN).

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبدعم من يونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، والجمعية المصرية لاستشاريي الرضاعة الطبيعية، ومكتب الشارقة صديقة للطفل.

و قالت  كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "بغض النظر عن مكان ولادة الأطفال في العالم، فإن الرضاعة الطبيعية تمنحهم أفضل بداية في الحياة، فهي تساعد على وقاية الأطفال من الأمراض المعدية الشائعة، التي يمكن أن تهدد حياتهم. كما تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز المناعة لدى الأطفال وتحد من خطر إصابتهم بالسمنة ومرض السكري، وهي تمد الأطفال بالعناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامهم وعقولهم للنمو وتطوير ما لديهم من إمكانات على نحو كامل.

وأضافت أن نسبة الأطفال الرضع، الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ويحصلون على رضاعة طبيعية مطلقة، بلغت وفقًا ليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، 48 في المائة، بزيادة تبلغ 10 في المائة عن العقد الماضي، وهي بذلك تقترب من الهدف الذي حددته جمعية الصحة العالمية والبالغ 50 في المائة بحلول عام 2025.

وأشارت إلى أنه في عام 2021، حصل أقل من نصف الأطفال حديثي الولادة على الرضاعة الطبيعية في أول ساعة من حياتهم... ولا يزال تمويل الجهات المانحة المقدم للبرامج الداعمة للرضاعة الطبيعية غير كافٍ، موضحة أن هناك 10 في المائة فقط من البلدان في جميع أنحاء العالم توفر الحد الأدنى الموصى به لإجازة الأمومة، والذي يمثل التمتع بـ 18 أسبوعًا إجازة مع كامل الأجر، وتسن 20 في المائة فقط من البلدان تشريعات تفرض إجازات مدفوعة الأجر ومرافق للتمريض.

وناشدت المديرة التنفيذية لليونيسف الحكومات والجهات المانحة وشركاء المجتمع المدني تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها.

وقالت:  ينبغي أن تشمل هذه الجهود زيادة الاستثمار في الخدمات المقدمة للأمهات، وتزويد العاملين في مجالي الصحة والتغذية بالتعليم والتدريب والمهارات اللازمة لتوفير الدعم العملي للرضاعة الطبيعية، وتنفيذ سياسات مواتية للأسرة بحيث يتوفر للأمهات الوقت والمكان اللازمين للرضاعة الطبيعية بغض النظر عن مكان وجودهن."

ويضم المؤتمر العالمي الرابع للرضاعة الطبيعية جميع الشركاء الداعمين المعنيين بصحة الأم والطفل والتغذية. كما تدعم يونيسف حضور 100 شخصية مصرية من الخبراء في مجال الرضاعة الطبيعية ، فضلًا عن صناع القرار من الحكومة والمجتمع المدني أثناء فترة انعقاد المؤتمر لتعزيز الارتقاء بقدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعدة الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية.

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