طرد كاسيميرو.. شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد الشوط الأول حصول كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء في الدقيقة 34.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - فاران - مارتينيز - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو فيرنانديز - سانشو - أنتوني - فيجورست.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.



كان مانشستر يونايتد خسر أمام ليفربول بنتيجة 7-0 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 21 نقطة.