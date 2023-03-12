قاتل محامي كرداسة بعد حكم الإعدام: اتظلمت في الدنيا ومش هتظلم في الآخرة

خرج المتهم بقتل محامي كرداسة عن صمته داخل قفص الاتهام أثناء صدور حكم محكمة جنايات الجيزة والتي قضت بإعدامه شنقاً وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة محامي كرداسة.

وقال المتهم بقتل محامي كرداسة، داخل قفص الاتهام،:"انا اتظلمت في الدنيا بس ربنا مش هيظلمني في الآخرة".

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية قاتل محامي كرداسة، بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “واقعة محامي كرداسة”.

محامي كرداسة



وجاء في أمر الإحالة، أن كهربائي سيارات وصائد حيوانات، مقيم في أبورواش، في 6 ديسمبر 2022، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ظنا منه أنه تواطأ مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية، ما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.

48 ساعة قضتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سبيل الكشف عن الملابسات الكاملة لمقتل بنداري حمدي، محامي كرداسة، بعد إطلاق مسلح وابلا من الأعيرة النارية تجاهه داخل مكتبه بمدينة أبو رواش، قبل أن يفر هاربا تاركا إياه غارقا في دمائه.

التحريات التي أجرتها مباحث كرداسة بقيادة العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم هاني عماد الدين، رئيس مباحث مركز كرداسة، نجحت في تحديد هوية المتهم، حيث تم وضع خطة بحث رفيعة المستوى للتوصل إلى حقيقة الواقعة