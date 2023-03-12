مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح.. فيديو

الأحد 12/مارس/2023 - 09:36 م 3/12/2023 9:36:40 PM

كشف الإعلامي سيد علي٫ مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

وقال الإعلامي سيد علي٫ خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم”،: “الكمبوند له أمن خاص وحراسة خاصة”٫ لافتا: “وزارة الداخلية ليس لها علاقة بالتأمين فهي تأمن خارج الكومبوند”.

وأضاف: “سيتم تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح في التجمع”٫ مشيرا: “أما دخلوا الفيلا لقوا الغرف متبهدله وفيه ميداليات مسروقة”.



وأكد الإعلامي سيد علي٫: “الكاميرا موجودة في كل مكان والمسألة مرصودة وهيبقى معروف مين اللي عمل كده”.