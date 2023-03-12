مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح.. فيديو

كشف الإعلامي سيد علي٫ مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا نجم نادي ليفربول محمد صلاح.
وقال الإعلامي سيد علي٫ خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم”،: “الكمبوند له أمن خاص وحراسة خاصة”٫ لافتا: “وزارة الداخلية ليس لها علاقة بالتأمين فهي تأمن خارج الكومبوند”.
وأضاف: “سيتم تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح في التجمع”٫ مشيرا: “أما دخلوا الفيلا لقوا الغرف متبهدله وفيه ميداليات مسروقة”.
وأكد الإعلامي سيد علي٫: “الكاميرا موجودة في كل مكان والمسألة مرصودة وهيبقى معروف مين اللي عمل كده”.