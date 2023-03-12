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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح.. فيديو

سرقة فيلا محمد صلاح
سرقة فيلا محمد صلاح

كشف الإعلامي سيد علي٫ مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

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مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

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ميدالية مفاتيح فضة وأحذية وملابس رياضية.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح

وقال الإعلامي سيد علي٫ خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم”،: “الكمبوند له أمن خاص وحراسة خاصة”٫ لافتا: “وزارة الداخلية ليس لها علاقة بالتأمين فهي تأمن خارج الكومبوند”.

 

وأضاف: “سيتم تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح في التجمع”٫ مشيرا: “أما دخلوا الفيلا لقوا الغرف متبهدله وفيه ميداليات مسروقة”.


وأكد الإعلامي سيد علي٫: “الكاميرا موجودة في كل مكان والمسألة مرصودة وهيبقى معروف مين اللي عمل كده”.

 

 

محمد صلاح نادى ليفربول وزارة الداخلية حضرة المواطن الإعلامي سيد علي سرقة فيلا محمد صلاح

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