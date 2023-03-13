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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام حسن مينفعش للمنتخب

حسن المستكاوي ضيف إيمان أبوطالب في بالخط العريض.. الجمعة

الناقد الرياضي حسن
الناقد الرياضي حسن المستكاوي

يحل حسن المستكاوي، شيخ النقاد الرياضيين، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، يوم الجمعة المقبل. 

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حسن المستكاوي قبل لقاء الأهلي وصن داونز: خط الوسط حائط الصد


ورد حسن المستكاوي، خلال الحلقة على مطالبات بعض الجماهير بجلوس محمد الشناوي حارس الأهلي، على دكة الاحتياط، كما وجه شيخ النقاد نصيحة للاعب نادي الزمالك بضرورة الاعتزال نهاية الموسم الحالي. 


وبعد إصداره كتاب خيال زوج، في معرض الكتاب الأخير، حكى المستكاوي خلال الحلقة ذكريات ومواقف حدثت له في بداية حياته الزوجية، قائلا: عام ٩٢ لما حصل الزلزال كنت في بيت أبويا.. شيلت ابني الكبير ونطيت السلم في مرتين وسبت مراتي وهي حامل.. لغاية دلوقتي مش ناسية الموقف ده لي. 


كما حكى المستكاوي خلال الحلقة أيضا كواليس حواره مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موضحا: قابلني بالجلابية وكان حافي.. قالي مش هالبس لك بدلة وكرافتة.. وقالي الخطيب كمانجة الكرة المصرية. 


وأعلن شيخ النقاد خلال الحلقة رأيه في أزمة لاعب الأهلي محمود كهربا، كما أوضح موقفه من أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي قبل ٤ سنوات، قائلا: لما عبدالله السعيد مشي من الأهلي، وعايز يروح الزمالك، أنا كان رأيي سيبوه يروح الزمالك.


كما استرجع المستكاوي ذكرياته أثناء حواره مع نجم الكرة الأرجنتينية مارادونا: روحت لمدير أعماله، طلبت تلت ساعة وطلب 20 ألف دولار، قولتله كل اللي معايا 3 دولار.


واعتبر شيخ النقاد أن محتوى قناة الزمالك الجزء الأكبر فيها عن النادي الأهلي، موضحا: والله مش فاهم إزاي اتوافق على ده، لما تفقد السيطرة من البداية مش هتقدر تسيطر أبدا إلا بقوة جبارة.
وأجاب المستكاوي الى سؤال الجماهير بشأن انتماءه للأهلي أم الزمالك؟. 


وفسر المستكاوي سبب عدم تدريب العميد حسام حسن لمنتخب مصر الأول، قائلا: انفعالات حسام بتخليه ربما يكون من ضمن نقاط الضعف عنده، في تعامله مع اللعيبة والحكم والأجهزة المنافسة، مينفعش حتى لو فنيا كويس.


يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءً على شاشة الحياة.

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