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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس نيكاراجوا يقرر إغلاق سفارة الفاتيكان في ماناغوا وسفارة بلاده بـ روما

رئيس نيكاراجوا
رئيس نيكاراجوا

قال مصدر كبير بـ الفاتيكان يوم الأحد إن رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا أمر بإغلاق سفارة الفاتيكان في ماناغوا وسفارة نيكاراجوا لدى الفاتيكان في روما.

وأشارت نيكاراجوا إلى أن هذه الخطوة ، التي جاءت بعد أيام قليلة من مقارنة البابا فرنسيس حكومة نيكاراجوا بالديكتاتورية، كانت بمثابة 'تعليق' للعلاقات الدبلوماسية.

وقال المصدر الفاتيكاني إنه في حين أن عمليات الإغلاق لا تعني تلقائيًا قطعًا تامًا للعلاقات بين ماناغوا والكرسي الرسولي ، إلا أنها خطوات جادة نحو هذا الاحتمال.

أصبحت إدارة أورتيجا معزولة دوليًا بشكل متزايد منذ أن بدأ في قمع المعارضة بشدة في أعقاب احتجاجات الشوارع التي اندلعت في عام 2018. ووصف أورتيجا الاحتجاجات بأنها محاولة انقلاب ضد حكومته.

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وحُكم على الأسقف رولاندو ألفاريز ، وهو من أشد المنتقدين لأورتيجا ، بالسجن لأكثر من 26 عامًا في نيكاراجوا الشهر الماضي بتهم تشمل الخيانة وتقويض وحدة الوطن ونشر أخبار كاذبة.

وأدين الفازيز بعد أن رفض مغادرة البلاد مع 200 سجين سياسي أفرجت عنهم حكومة أورتيجا وأرسلوا إلى الولايات المتحدة. رفض ألفاريز ركوب الطائرة وجُرد من جنسيته.

في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي مع المنفذ الإخباري على الإنترنت في أمريكا اللاتينية Infobae قبل الذكرى العاشرة لحبريته يوم الاثنين ، أشار البابا إلى سجن ألفاريز وشبه ما كان يحدث في نيكاراجوا بـ 'الديكتاتورية الشيوعية لعام 1917 أو ديكتاتورية هتلر في عام 1935'.

كان الموظفون في كلتا السفارتين مجردين لسنوات مع القائم بالأعمال فقط للفاتيكان في ماناغوا وتقريباً لا أحد لنيكاراجوا في روما.

توترت العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراجوا والحكومة بشدة منذ قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2018 ، عندما لعبت الكنيسة دور الوسيط بين الجانبين.

ودعت الكنيسة إلى تحقيق العدالة لأكثر من 360 شخصًا لقوا حتفهم خلال الاضطرابات.

ذهب أسقف نيكاراجوا سيلفيو بايز ، وهو أيضًا منتقد للحكومة ، إلى المنفى في عام 2019.

قبل عام ، احتج الفاتيكان لدى نيكاراجوا على الطرد الفعلي لسفيرها ، قائلاً إن الإجراء الأحادي غير مبرر وغير مفهوم.

واضطر رئيس الأساقفة فالديمار سومرتاغ ، الذي كان ينتقد انزلاق نيكاراجوا بعيدًا عن الديمقراطية ، إلى مغادرة البلاد فجأة بعد أن سحبت الحكومة موافقتها على المبعوث.

الولايات المتحدة البابا فرنسيس المعارضة الفاتيكان محاولة انقلاب الكرسي الرسولي نيكاراغوا

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