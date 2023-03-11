بابا الفاتيكان: مستعد للذهاب إلى كييف .. لكن بشرط

قال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لصحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية إنه مستعد للذهاب إلى كييف ، ولكن بشرط الذهاب في رحلة مماثلة إلى موسكو فقط.



وقال البابا: "أنا على استعداد للذهاب إلى كييف.. أريد أن أذهب إلى كييف.. لكن بشرط الذهاب إلى موسكو. أذهب إلى كلتا المدينتين أو لا أذهب إلى أي منهما'.

وعندما أخبره مراسل الصحيفة الناطقة بالاسبانية أن زيارة موسكو «مستحيلة»، أعرب البابا فرانسيس عن أمله في أن يتم الترتيب لها.

وفي يناير ، أعرب السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي ، أندري يوراش ، عن أمله في أن يتمكن البابا فرانسيس من زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأكد البابا أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا دبلوماسية 'لمعرفة ما إذا كان يمكن تحقيق شيء ما' لكنه نفى أن يكون لدى الفاتيكان 'خطة سلام' جاهزة. وقال إنه لم يكن هناك سوى 'رغبة في خدمة السلام'.

كما وصف البابا فرانسيس علاقة العمل مع السفير الروسي لدى الكرسي الرسولي ألكسندر أفدييف بـ 'الممتازة' والرجل بـ 'الجدية والمهنية للغاية'.

وأشار إلى أن أفدييف فهم جوهر الصراع الأوكراني ، كونه ابنًا لأوكراني وروسي.