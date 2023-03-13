تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في التجمع .. نشرة الحوادث

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي:

مشاهد نارية في محاكمة قاتل محامي كرداسة| المتهم يخرج عن صمته ويتحدث: هقف أمام الله.. ووالد المجني عليه يرد: حقي رجع بالقانون





شهدت أروقة محكمة جنايات الجيزة، أمس الأحد، عدة مشاهد في أثناء نظر الحكم على المتهم بقتل بنداري حمدي، محامي كرداسة، والمعروفة إعلاميا بواقعة محامي كرداسة

ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية



أصيب ١٤ راكبا في انقلاب سياره ميكروباص رقم ط س ر 3395 بطريق الإسماعيلية السويس امام إحدى الكافتيريات بإتجاه السويس

"إيناس" في طلبها للخلع: بيخوني مع زميلته المتجوزة .. والزوج: "بتعملي فطار ومراتي لأ"





تنتشر على صفحات فيس بوك "كوميكس" تحذر المرأة من عدم تقديم طعام الإفطار لزوجها قبل خروجه للعمل حيث يقولون على سبيل المزاح "فطريه بدل ما السكرتيرة تفطره".. ذلك المزاح تحول لحقيقة في حياة "ايناس" - اسم مستعار - عندما اكتشفت خيانة



ميدالية مفاتيح فضة وأحذية وملابس رياضية.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح



كشفت مباحث القاهرة عن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من داخل فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الاول.