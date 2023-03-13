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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللاتيني يكسب.. سلمى حايك برفقة بيدرو باسكال على سجادة الأوسكار

سلمى حايك وبيدرو
سلمى حايك وبيدرو باسكال

تألقت الممثلة الشهيرة سلمى حايك على السجادة الشامبين لحفل توزيع جوائز الأوسكار، صباح اليوم، برفقة الممثل التشيلي بيدرو باسكال، وينتمي كلا منهما لأصول لاتينية. 

 

وارتدت سلمى حايك فستان بلون مائل للحمرة، فيما ينتظر الجميع صعودها خلال دقائق على المسرح لتقديم إحدى الجوائز كما أعلن من قبل. 

وفتحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار أبوابها تمهيدا لبدء توافد النجوم على السجادة الشامبين للاحتفاء بنهاية موسم الجوائز هذا العام. 

 

قررت أكاديمية الأوسكار تعيين فريق أزمات للتدخل السريع في حالة وقوع حدث مماثل والتصرف الآني، إلى جانب تغيير لون السجادة التي يسير عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر إلى الشامبين. 

 

ويل سميث الممنوع من حضور حفل الأوسكار هذا العام، تحوم روحه على الأجواء، بسبب التخوف من تداعيات حادث العام الماضي، خاصة بعدما تحدث كريس روك عن الأزمة لأول مرة في لقاء أذيع عبر منصة نتفليكس منذ أيام، ومن المتوقع أن يتحدث جيمي كيميل مقدم الحفل عن الحادث في مونولوج البداية المنتظر.

 

وتضم قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام أسماء أفلام حققت أرباحا عالية في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي أبرزها Top Gun: Maverick و Avatar: The Way of Water، في الوقت الذي ضمت فيه أيضا أسماء أفلام قوية لم تلق صدى قويا في البوكس أوفيس لكنها نالت إعجاب النقاد أبرزها The Fabelmans وهي أعمال رغم ترشحها للكثير من الجوائز إلا أن الحظ لم يكن حليفها في المنافسة طوال الموسم. 

 

الأوسكار ويل سميث سلمى حايك شباك التذاكر

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