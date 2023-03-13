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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال تطوير المناطق الغير مخططة بدمياط

رصف الشوارع
رصف الشوارع

شهدت منطقة السيالة بدمياط ،استكمال أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية بها والتى جاءت ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة،  السيالة،  السنانية، الأعصر، غيط النصارى، شط الملح والمنيا".

 

وفى هذا السياق،، تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط معدلات تنفيذ تلك الأعمال بالمنطقة بإجمالي أطوال ٥٠٠ متر، مؤكدة على تنفيذها وفقًا للمواصفات المحددة والجدول الزمني.

 

 كما وجهت تعليماتها إلى الجهات المُنفذة بالعمل بجميع المناطق المدرجة بالمشروع بالتوازي لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ.

 

ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يستهدف تحقيق التطوير الشامل لتلك المناطق ورفع كفاءة شبكات المرافق والطرق وتعزيزها بخدمات الانارة والحماية المدنية.

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