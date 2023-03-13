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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شنودة : شغفي بالموسيقى لم يخفت وانتمائي الحقيقي لـ الأورج والبيانو

صدى البلد

أكد الموسيقار هاني شنودة، أن شغفه بالفن لم يخفت أبدا رغم تقدمه في العمر، مشيرًا إلى أنه يعتبر البيانو والأورج وطنه، مشددًا على أنه يطمح إلى التغيير في عمله دوما.

وأضاف شنودة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «في إحدى المرات كنت أعبر الشارع مع زوجتي، سمعت هواءً شديدًا، فجاءتني فكرة مقطوعة موسيقية، طلبت مني عبور الشارع بسرعة، لكنني سألتها عن ورقة وقلم حتى أكتب المقطوعة».

وتابع الموسيقار، أن السبب الموسيقيين الذين غيروا في عالم الموسيقى هو أنهم يتتبعون شغفهم ويعملون على تطوير الأشياء التي يحبونها دوما: «اللايك والإعجابات مش مهمة بالنسبة لي، هدفي أسعد الناس لا أكثر ولا أقل، وقلت مؤخرا إنني سعيد بأنني أسعدت الناس».

وأشار، إلى أن الدراسة لا تصقل الموهبة، لكنها توسعها وتكسبها أبعادا أكثر، لكن الأهم من الدراسة والموهبة هو التدريب المستمر، موضحًا: "مطربو الأوبرا وأم كلثوم وعبدالوهاب كانوا يصحوا الصبح ويقولوا نوت طويلة عشان يتعودوا على النوت".

عمرو دياب: هانى شنودة علمنى أقف أمام الكاميرا

أكد المطرب عمرو دياب، أن الموسيقار هاني شنودة، له فضل كبير عليه، واهتم بموهبته في البداية رغم صغر عمره.

وقال عمرو دياب، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،: "دعمني وقدمني للناس، وعلمني"، مشيراً إلي أن شنودة هو من علمه كيف يقف أمام المايكروفون.

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