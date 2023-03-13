رئيس جامعة الأزهر يفتتح دورة تأهيلية لطلاب الدراسات العليا بالعلوم الإسلامية للوافدين

افتتح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين؛ الدورة التأهيلية لطلاب الدراسات العليا بكلية العلوم الاسلامية للوافدين، حول: «البحث العلمي...أصوله وضوابطه وآفاقه في العلوم الشرعية والعربية» ، وذلك في إطار النشاط العلمي الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر انطلاقا من أن العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.

ووجه رئيس الجامعة بأهمية التوسع في عقد وتنظيم مثل هذه الدورات في مختلف المجالات العلمية والبحثية، ولاسيما العلوم العربية والشرعية؛ لما لها من أهمية في تدريب وتأهيل شباب الباحثين حول ضوابط وأخلاقيات البحث العلمي، مؤكدا أن البحث العلمي الجاد والفعال هو الذي يلبى حاجة المجتمع ويشتبك مع الواقع إيجابيا.