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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاد شاعر المقاومة محمود درويش.. تعرف على أخر ديوان له

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد شاعر المقاومة محمود درويش عام 1941، أحد أهم الشعراء الفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن.

 

ولد درويش فى 13 مارس من عام 1941 فى قرية البروة، وهى قرية فلسطينية تقع فى الجليل قرب ساحل عكا، خرجت الأسرة برفقةاللاجئين الفلسطينيين فى العام 1948 إلى لبنان، ثم عادت عام 1949 بعد توقيع اتفاقيات الهدنة.

فى الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى سنة 1982 عاش فى بيروت وعمل رئيسًا لتحرير مجلة شئون فلسطينية، وأصبح مديرًا لمركز أبحاثمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل أن يؤسس مجلة الكرمل سنة 1981 بحلول سنة 1977 بيع من دواوينه العربية أكثر من مليون نسخة، لكنالحرب الأهلية اللبنانية كانت مندلعة بين سنة 1975 وسنة 1991.

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"عصافير بلا أجنحة"
 

"عصافير بلا أجنحة"  يعد أول ديوان للشاعر محمود درويش، هو الذى تم نشره فى عام 1960م، وهو لم يتجاوز حين ذاك العشرين عامًا.

 

والديوان نشرته دار العودة البيروتية، وصمم غلافه مكرم حنين وتنوعت قصائده من ناحية النظم ما بين الشعر العمودى والتفعيلة وإن غلبتعليه قصائد الشعر العمودي.
 

"لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهى"
 

أما عن آخر دواوين الراحل محمود درويش فهو ديوان "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهى" والذى نشر بعد رحيله عام 2009م، وينقسمالديوان إلى ثلاثة أقسام: الأول بعنوان "لاعب النرد" وهو يبدأ بالقصيدة التى استهل بها أمسيته الأخيرة فى رام الله. القسم الثانى خصصلقصيدة واحدة "لا أريد لهذى القصيدة أن تنتهي" والأرجح أنها القصيدة الأخيرة التى كتبها زمنيا.

 

رحل عن عالمنا وهو فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجرائه لعملية القلب المفتوح فى مركز تكساس الطبى فى هيوستن، تكساس، التى دخلبعدها فى غيبوبة أدت إلى وفاته بعد أن قرر الأطباء فى مستشفى "ميموريال هيرمان"، وتم نزع أجهزة الإنعاش بناءً على توصيته.

محمود درويش الحرب الأهلية منظمة التحرير الفلسطينية شاعر المقاومة الثورة

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