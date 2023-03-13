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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شلل في مطارات ألمانيا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب موجة إضرابات جديدة

صدى البلد

أفادت تقارير إعلامية عالمية، اليوم الإثنين، تعطل الرحلات في العديد من المطارات الألمانية بشدة في أعقاب إضرابات جديدة تستمر يوما واحدا والتي تتعلق بنزاعات مختلفة على الأجور.

ووفقا لوكالة "أسوئيتد برس"، دعت نقابة "فير دي" العمال إلى "إضرابات تحذيرية" في مطارات برلين وهامبورج وهانوفر وبريمن.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بأنه تم إلغاء نحو 200 رحلة مغادرة في برلين، ومن المتوقع إلغاء نحو ثلث الرحلات القادمة البالغ عددها 200.

وأعلن مطار هامبورج إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة البالغ عددها 123 خلال الإضراب، وكذلك 50 على الأقل من أصل 121 رحلة وصول.

تأتي إضرابات موظفي المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا.

وتسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5 بالمائة، بينما عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 5 بالمائة على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو (2630 دولارا) لكل موظف، وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كاف.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في 27 مارس.

وتجرى مفاوضات على الصعيد الوطني حول رواتب عمال السلامة الجوية ومحليا بالنسبة لعمال الخدمات الأرضية.

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