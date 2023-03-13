سوريا تجدد دعمها لمبادرة الأمن العالمي وتؤكد استعدادها للتعاون مع الصين

جددت سوريا دعمها مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، العام الماضي، مؤكدة استعدادها للتعاون والتنسيق مع الصين، بما يسهم في تنفيذ الغايات النبيلة لهذه المبادرة وخاصة ما يتعلق بالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لمثل هذه المبادرات البناءة على الصعيد العالمي، نظراً للتحديات غير المسبوقة التي يشهدها عالم اليوم، والتي تهدد الأمن والاستقرار بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الخارجية أن سوريا اطلعت البيان الذي أصدرته الصين مؤخراً بشأن مبادرة الأمن العالمي، مؤكدة استعداد دمشق في هذا الإطار للتعاون والتنسيق مع الصين، بما يسهم في تنفيذ الغايات النبيلة لهذه المبادرة، ولا سيما ما يتعلق بالمنطقة.

وأشارت إلى أن سوريا سبق وأن عبرت عن دعمها لمبادرات أخرى قدمتها القيادة الصينية على الصعيد الدولي، بما في ذلك مبادرة "التنمية العالمية"، ومبادرة "الحزام والطريق"، وخاصة أن هذه المبادرات تنسجم وتتقاطع مع المبادئ التي دائماً ما تؤكد عليها سوريا في سياستها الخارجية وفي مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما أنها تصب في خدمة تحقيق السلام والتنمية في العالم.