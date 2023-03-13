الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم بطولة رفع الأثقال بمشاركة 40 لاعبا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تنظيم بطولة رفع الأثقال، تحت إشراف إدارة التنمية الرياضية، بالتعاون مع منطقة رفع الأثقال، حيث ينفذ المشروع ضمن خطة النشاط العام لإدارة الرياضة عن شهر مارس الجاري بمركز شباب الخارجة، ويشارك بالبطولة حوالي 40 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار السنية (شباب - ناشئين).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور " أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ، واشراف بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال بهاء شوقي مدير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ، إن البطولة تهدف إلى حث اللاعبين على اعتياد أجواء البطولات والمنافسات الرسمية بالإضافة إلى الوقوف على مدى جاهزية ومستوى اللاعبين، مؤكداً على أنه سوف يتم تقديم جوائز عينية للفائزين مقدمة من مديرية الشباب والرياضة.

وكان قطاع الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أعلن عن تحقيق القطاع لعدد من المراكز المتقدمة والميداليات، فى منافسات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، حيث حصل اللاعب حمزة محمد سلمان على المركز الثالث على مستوي الجمهورية فى تنس الطاولة، كما حقق بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعب يوسف سيد يوسف 1500متر موانع ، المركز الثالث والميدالية البرونزية علي مستوي الجمهورية تحت 16 سنة المقامة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفاز بالميدالية الفضية 4 × 200 متر تتابع على مستوى الجمهورية، تحت 16 سنة كلا من، عبدالله منصور خلف، مؤمن هاشم راتب، محمد فريد محمد، الحسين هيثم محمد، وفاز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية عمر جمال طليب في مسابقة الوثب العالي برقم شخصي جديد، كما حقق عبدالله منصور خلف المركز السادس ع مستوي الجمهورية في مسابقة 100 متر حواجز .