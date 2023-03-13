عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم بطولة رفع الأثقال بمشاركة 40 لاعبا

بهاء شوقي
بهاء شوقي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تنظيم بطولة رفع الأثقال، تحت إشراف إدارة التنمية الرياضية، بالتعاون مع منطقة رفع الأثقال، حيث ينفذ المشروع ضمن خطة النشاط العام لإدارة الرياضة عن شهر مارس الجاري بمركز شباب الخارجة، ويشارك بالبطولة حوالي 40 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار السنية (شباب - ناشئين).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور " أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ، واشراف بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال بهاء شوقي مدير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ، إن البطولة تهدف إلى حث اللاعبين على اعتياد أجواء البطولات والمنافسات الرسمية بالإضافة إلى الوقوف على مدى جاهزية ومستوى اللاعبين، مؤكداً على أنه سوف يتم تقديم جوائز عينية للفائزين مقدمة من مديرية الشباب والرياضة.

وكان قطاع الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أعلن عن تحقيق القطاع لعدد من المراكز المتقدمة والميداليات، فى منافسات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، حيث حصل اللاعب حمزة محمد سلمان على المركز الثالث على مستوي الجمهورية فى تنس الطاولة، كما حقق بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعب  يوسف سيد يوسف 1500متر موانع ، المركز الثالث والميدالية البرونزية علي مستوي الجمهورية تحت 16 سنة المقامة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 330 مسجدا لأداء صلاة التراويح في رمضان

وفاز بالميدالية الفضية 4 × 200 متر تتابع على مستوى الجمهورية، تحت 16 سنة كلا من، عبدالله منصور خلف، مؤمن هاشم راتب، محمد فريد محمد، الحسين هيثم محمد، وفاز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية عمر جمال طليب في مسابقة الوثب العالي برقم شخصي جديد، كما حقق عبدالله منصور خلف المركز السادس ع مستوي الجمهورية في مسابقة 100 متر حواجز .

الوادى الجديد الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة تعليم الوادي الجديد أشرف صبحي تنس الطاولة المشروع القومي للموهبة منظومة العمل رفع الاثقال وزير الشباب أشرف صبحى وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

ترشيحاتنا

ضبط غواصة تحمل 2.6 طن كوكايين بملايين الدولارات في كولومبيا.. ما القصة؟

ما حكم الاحتفال بعيد الأم ..وهل يجوز تقديم الهدايا؟ علي جمعة يجيب

قناة السويس تحقق إنجازا جديدا في إحصائيات العبور.. مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري|تقرير

البنك الأهلي يفوز على بيراميدز 2-1 في الدوري

حجازي وحامد يتأهلان مع اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

خالد ميري: زيادة البدل والمعاشات للصحفيين أول أبريل المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حجاب .. حلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا من جديد

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على التمر؟

اتجوزت ابن صاحبتها|5 صور لـ سوسن بدر وضعتها في مأزق مع الجمهور

بحبك قوي.. معجب يصدم نادية الجندي بتعليق والفنانة ترد

فيديو

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

يصغرها 20 عاما.. سوسن بدر تزوجت حفيد فريد شوقى وانفصلت بعد 4 شهور

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ