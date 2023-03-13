مجموعة من الوظائف الطبية... إير بودز Apple بمواصفات جديدة

تستكشف شركة آبل Apple الأمريكية خصائص طبية جديدة تخطط لإضافتها إلى سماعات الإير بودز AirPods والتي تتضمن قياس درجة حرارة مرتديها ومراقبة وظائفهم الحيوية وتحسين سمعهم.

وفقا لتقرير وول ستريت جورنال WSJ ما زالت الوظائف الصحية والطبية لسماعات الأذن قيد التطوير وتحت الاختبار و ليس من الواضح حتى الآن ما الذي تقصده آبل بتحسين السمع وهل تختلف اختلافًا كبيرًا عن ميزة "تعزيز المحادثة" الموجودة في AirPods أم تشبهها إلى حد ما.

Apple

وفقًا لـ WSJ ، فإن هذه الوظائف لن تكون متضمنة في سماعات العام المقبل وقد لا يتم طرحها أبدًا للمستهلكين أو قد يتم تأجيلها لإطلاقها مستقبلا، بعبارة أخرى ، يبدو أن صانع هواتف آيفون iPhone يستكشف فقط هذه الميزات الصحية الجديدة وما زال في مرحلة عدم أخذ قرار نهائي.

قد تكون إضافة هذه المستشعرات خطوة منطقية بالنسبة لشركة ثورية تقدم كل ما هو جديد مثل Apple، دائما هي الشركة السباقة في تقديم خصائص جديدة على الساحة ثم سرعان ما تهرع باقي الشركات لتقليدها.

قامت الشركة بتسويق منتجاتها معتمدة على قوة وكفاءة تطبيقاتها الصحية وتلك التي تهتم باللياقة البدنية خاصة مع ساعات آبل Apple Watch. أشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن العلامة التجارية تبحث حاليا إضافة أجهزة استشعار إضافية إلى الجهاز القابل للارتداء ، بما في ذلك مراقبة ضغط الدم ودرجة الحرارة ومراحل النوم ونسبة تشبع الأكسجين في الدم وسكر الدم.

يعد دمج الميزات الصحية في المنتجات التجارية من أصعب التطبيقات على الإطلاق وأكثرها تعقيدا، السبب غالبا ما يكون لصعوبة تلبية المعايير التنظيمية الطبية العالية وأخذ موافقة وتصاريح وإجازات من هيئات طبية ليس بالأمر الهين.

Apple

منذ يونيو الماضي، تنتشر تقارير إخبارية تفيد بأن ساعات آبل Apple Watch من الجيل التالي ستضيف مراقبة درجة الحرارة ، لكن هذه الوظيفة لم تظهر أبدًا في Apple Watch 7 التي ظهرت في سبتمبر الماضي، لأن هذه الخصائص صعبة الدمج.

لا يتضمن تقرير "وول ستريت جورنال" الكثير من التفاصيل حول خطط Apple لأجهزة AirPods. أخذ درجة الحرارة من خلال الأذن أمر شائع ولكنه جديد على سوق سماعات الأذن وعلى الأرجح ستسارع الشركات المنافسة في تضمن نفس خصائص آبل الطبية.

بالرغم من وجود عدد كبير من الأجهزة في السوق التي تستخدم مستشعرات رقمية لتنبيه مرتديها عندما يكونون في حالة من التعب والإرهاق وارتفاع درجة الحرارة، إلا أن سماعات آبل عندما يتم طرحها بهذه الميزة من المتوقع أن تحقق نقطة بيع وجذب لعدد كبير من محبي العلامة التجارية.

أظهرت Apple اهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة بتحويل AirPods لتكون مساعد لضعاف السمع، على الرغم من أن سماعات الأذن غير معتمدة بالفعل لهذا الغرض من قبل إدارة الغذاء والدواء.