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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعتقل 3 من مدراء مستشفى "ليتبي" بتهم القتل "غير العمد"

الممرضة
الممرضة
محمد على

أعلنت الشرطة البريطانية، عن أن ثلاثة من كبار القادة في المستشفى الإنجليزي حيث أدينت الممرضة لوسي ليتبي بقتل الأطفال تم اعتقالهم للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل غير العمد.

وصرّح بول هيوز، مفتش المباحث في شرطة تشيشاير، بأن الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق بتهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم قد أُلقي القبض عليهم بعد توسيع نطاق تحقيق في جرائم قتل غير عمد، عقب إدانة ليتبي عام ٢٠٢٣ بوفاة رضع في مستشفى كونتيسة تشيستر في شمال غرب إنجلترا.

وأضاف هيوز: "يركز هذا التحقيق على القيادة العليا وقراراتها لتحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفات جنائية تتعلق بالتعامل مع ارتفاع معدلات الوفيات".

وتقضي ليتبي، 35 عامًا، أحكامًا متعددة بالسجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج عنها بعد إدانته بسبع تهم بالقتل ومحاولة قتل سبعة أطفال آخرين بين يونيو 2015 ويونيو 2016 أثناء عملها كممرضة لحديثي الولادة في المستشفى.

وأدينت ليتبي في محاكمة مثيرة قبل عامين، لكن منذ ذلك الحين تزايد الدعم لها حيث شككت لجنة من الخبراء الطبيين في الأدلة ضدها وقال أحد المحامين إنها أدينت ظلماً.

لم تُكشف أسماء المشتبه بهم الثلاثة، وأُفرج عنهم بكفالة. وصرح هيوز بأن الاعتقالات لن تؤثر على إدانة ليتبي.

ممرضى لرضع بريطانيا مفتش المباحث الممرضة الأطفال المستشفى الإنجليزي

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