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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 613 شخص قرب قوافل الإغاثة الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات في غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


أعلنت الأمم المتحدة استشهاد  613 شخص قرب قوافل الإغاثة الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات في غزة منذ أواخر مايو
وحتي اليوم.

وفي وقت سابق؛ قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66 طفلا وهو ما جعل المكتب  يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورا.

ذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة بانتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بانتشال جثماني شهيدين من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

فيما قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن آلاف الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد والأطفال يستشهدون جوعا مع استمرار منع دخول المساعدات وإنقاذ الأطفال لن يكون إلا بإعادة فتح المعابر.

الأمم المتحدة مراكز مساعدات توزيع مساعدات إنسانية غزة أطفال غزة

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