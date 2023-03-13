رئيس المحلة: رفع 180 طن قمامة في حملات نظافة مكبرة بالقرى

أعلن اللواء عمرو فكري رئيس مدينة المحلة اليوم أنه تم تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى سامول و محلة ابو علي و الجابرية و صفط تراب تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق مع إدارة بناء و تنمية القرية و أسفرت عن رفع 180 طنا من القمامة.

وجاء ذلك فى إطار الخطة التى أعلنتها رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى عن تنظيم حملات نظافة مشتركة بقرى مركز المحلة يتم من خلالها تقسيم مركز المحلة إلى 4 قطاعات و كل قطاع يضم 4 وحدات محلية تشترك معدات كل قطاع فى حملة مكبرة بإحدى وحدات هذا القطاع.

وأضاف أن قطاع شرق مركز المحلة والذى يضم وحدات محلة أبو على و بشبيش و ميت الليت و محلة حسن قام بتنفيذ حملة نظافة بالوحدة المحلية لمحلة ابوعلي شملت شارع الثورة و أرض النمراوي و سور السكة الحديد و شارع مدرسة الصنايع للبنين ومدرسة مبارك كول حيث تم رفع 50 طن قمامة.

أما قطاع غرب مركز المحلة و الذى يضم وحدات العامرية و الجابرية و المعتمدية و نمرة البصل فقد قام بحملة نظافة بنطاق وحدة الجابرية شملت مدخل القيراطية وأمام مكتب التموين و طريق المحلة _ الجابرية و استطاعت الحملة رفع 40 طن قمامة.

و قام قطاع شمال مركز المحلة و الذى يضم معدات وحدات البنوان و دمرو و سامول و الشهيدى بأعمال نظافة بالوحدة المحلية لسامول تضمنت طريق المحلة _ سامول وطريق سامول_الشامي وأمام المستشفى المركزي ومدخل قرية سامول و تم رفع 40 طن قمامة.

أما قطاع جنوب المحلة الذى يضم معدات الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و صفط تراب و بلقينا فقد قام برفع 50 طن قمامة بالوحدة المحلية لصفط تراب من أمام المصالح الحكومية والمدارس و كوبري العمدة و السكة التحتانية و طريق البحر و مدخل قرية صفط تراب .

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تستهدف من خلال تنظيم هذه الحملات المشتركة رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة و تلبية مطالب المواطنين.

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