غرفة الغربية: طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة مستمر حتي نهاية رمضان

أكد الدكتور صلاح انور الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية ، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن غرفة الغربية مستمرة في طرح السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة حتي نهاية الشهر ، موضحا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار والتي تقل عن مثيلتها بالسوق الحر بحوالي 30% ، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل ( اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت ) وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن و لا يمكن الاستغناء عنها .

و أوضح الكموني ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن معارض "أهلا رمضان"، ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسعار فى الأسواق و توفير كافة السلع بكميات كبيرة و عدم حدو ث نقص في اي سلعة .

وكشف الكموني ، عن أنه يتم التعاون بين الغرفة والمحافظة و مديريات التموين وكبريات الشركات لسد احتياجات مواطنى المحافظة من كافة السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدا أن معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة، لم تشهد أى نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائية، رغم الإقبال المتزايد من المواطنين علي المعارض وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط

وقال رئيس غرفة الغربية التجارية ، ان المحافظة حريصة علي علي دعم معارض "أهلا رمضان" التي اقامتها الغرفة بجانب المنافذ ‏المتنقلة التابعة للجهات الحكومية المختلفة والمنتشرة بالأماكن التي تبتعد عن مكان المعرض و المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية ، و تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الاساسية تحسبا لزيادة ضغط الشراء مع اقتراب شهر رمضان المعظم و الذي تتضاعف فيه معدلات الشراء والاستهلاك بشكل كبير .

وأضاف الكموني ، أن الغرفة حرصت علي توفير مستلزمات رمضان من ( تمور و ياميش ) وكل احتياجات الأسرة في رمضان، بأسعار مخفضة مساهمة من الغرفة للتخفيف عن المواطنين في الشهر الكريم من منطلق دورها الاجتماعي.

