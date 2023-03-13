وكيل والتر هودج يكشف حقيقة طلب اللاعب فسخ تعاقده مع النادي الأهلي

كشف محمد يوسف وكيل محترف سلة النادي الأهلي والتر هودج حقيقة طلب اللاعب فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وقال محمد يوسف إنه لا توجد أي أزمة بين والتر هودج والنادي الأهلي على الإطلاق، وأن المحترف البورتريكي قد تقاضى جميع مستحقاته المالية منذ وصوله إلى النادي الأهلي.

وواصل يوسف أن هودج لم يشتك نهائياً من تأخر مستحقاته المالية، خلال الفترة الأخيرة، وكل ما يثار حول طلب اللاعب فسخ تعاقده مع النادي الأهلي ليس له أساس من الصحة.

وأكد محمد يوسف أن والتر هودج لم يبلغ أحد من الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، أو مسؤولي النادي الأهلي أنه لديه أزمة في المستحقات أو يريد فسخ تعاقده نهائياً خلال الفترة الماضية.