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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء.. جامعة حلوان تطلق ملتقى التوظيف للطلاب والخريجين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف التاسع عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء و الخميس 15: 16 مارس الجاري، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان بمجمع الفنون والثقافة.

يهدف الملتقي إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة والحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للخريجين وحديثي التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية


كما يعقد على هامش الملتقي مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية ومجال الكمبيوتر وتطبيقات الحاسب الآلي في مجالات العمل المختلفة.

سوق العمل جامعة حلوان وظائف المستقبل Jobs Education

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