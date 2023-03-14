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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يجتمع بأعضاء الجمعيات الكشفية لتنسيق العمل

أعضاء الحركة الكشفية
أعضاء الحركة الكشفية بسيناء

 

التقى إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل الشباب والرياضة،  محافظة شمال سيناء ، بأعضاء الجمعيات  الكشفية لتنسيق العمل الكشفي للشباب والنشء، بمقر مكتبة بديون عام المديرية  بالعريش،والذى أكد على  أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بتفعيل الحركة الكشفية داخل المجتمع المصري، لما تقدمه للشباب وتغرس في نفوسهم العديد من القيم الأخلاقية المتميزة، وتبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بينهم، وتعمل على تنشئتهم تنشئة وطنية سليمة، لافتا أن ستقوم  المديرية بتقديم كل الدعم للحركة الكشفية لما تلعبه من دورا بارزا داخل المجتمع.

 

تطوير البرامج الكشفية:



أضاف  " حسن "   ستشهد الجمعيات الكشفية المرحلة القادمة بتطوير برامج كشفية للإسهام في مواجهة الكوراث والأزمات وتقديم الإغاثة ومساندة الجهات ذات العلاقة وتعزيز الأنشطة الداعمة للعمل البيئي وتغير المناخ و التنمية المستدامة، وكذا نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ، والعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في المجال الكشفي.

 

 

 ووجه  الدكتور  خليل إبراهيم رئيس جمعية الكشافة البحرية،  الشكر لوكيل وزارة  الشباب والرياضة علي اهتمامه بالحركة الكشفية والعمل علي احيائها داخل المحافظة ، مؤكداً علي أهمية الكشافة للشباب والنشء في تنمية العديد من المبادئ والقيم الأخلاقية السليمة داخل المجتمع.

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سيناء برامج العمل الشباب الكشفي

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