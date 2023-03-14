إصابة مسن بصعق كهربائي من عمود إنارة بسبب سوء الأحوال الجوية بالشرقية

أصيب مسن بصعق كهربائي من عمود إنارة بعزبة نجيب دائرة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القنايات، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات باستقبال "عبد الهادي. ح"، 63 سنة، مقيم عزبة نجيب دائرة مدينة القنايات، مصابا بصعق كهربائي، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابته بصعق كهربائي من عمود إنارة بعزبة نجيب دائرة مركز شرطة القنايات، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.