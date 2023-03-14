إصابة شقيقين سقطت عليهما شجرة بالشرقية

إصيب شقيقان بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر سقوط شجرة عليهما بطريق ابو عاش دائرة مركز منيا القمح وتم نقل المصابين الي مستشفي السعديين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بإستقبال كل من "رامي ا ع" 27 سنة مصابا بإضطراب بالوعي و "ماجي ا ع" مصابا بإضطراب بالوعي مقيمين ابراش وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهما إثر سقوط شجرة عليهما بطريق ابو عاش دائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.