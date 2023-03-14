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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعطل الحركة على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية بسبب تصادم 3 سيارات

الحركة المرورية
الحركة المرورية

تعطلت حركة طريق مصر الإسكندرية الزراعى فى نزلة مدينة قليوب بالقليوبية بسبب حادث تصادم ثلاث سيارات فى إتجاه القاهرة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ثلاث سيارات بنزلة كوبرى قليوب بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين اصابة ثلاثة أشخاص تم اسعافهم ورفع تلفيات وآثار الحادث إلى جانبى الطريق لسهولة الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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