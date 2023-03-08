سائق قطار قليوب خلال التحقيقات: معرفتش اتحكم في القيادة ونسيت مكان التهدئة

قال سائق قطار قليوب والذي خرج عن مساره بمحطة قليوب البلد بمحافظة القليوبية، خلال التحقيقات التى أجريت معه أنه لم يستطع التحكم فى القطار بسبب سهوهه عن مكان التهدئة، ما أدى إلى اصطدام القطار بالصدادات.



من ناحية أخرى استمعت النيابة لشهود ومصاب الحادث، حيث أكد المصابون أن السائق كان يسير بسرعة عالية، ولم يتحكم في الوقوف بسبب ارتفاع السرعة عن المعدل الطبيعي، ما تسبب في وقوع عدد من الضحايا.

كما واصلت النيابة التحقيق مع مساعد سائق القطار وعاملي البرج والتحويلة وناظر المحطة.

وشهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادث خروج قطار منوف عن مساره أثناء قدومه من رمسيس إلى محطة منوف وعقب دخوله محطة قليوب انحرف عن مساره واصطدم بنهاية الخط بالكتلة الأسمنتية ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا و4 حالات وفاة.

وتبين أنه أثناء دخول قطار ٥٥٧ /٣٠٢٧ ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار ٥٥٠ تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدي إلي دخول القطار إلى السكة المنتهية وتصادم الحماية بنهاية السكة ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولي عن القضبان.

وفور وقوع الحادث انتقل اللواءان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وأكثر من 20 سيارة إسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب العام ، فيما دفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث وفصل عربات قطار قليوب عن العربة الأولى الجرار التي خرجت عن القضبان لعودة الحركة لطبيعتها.