تفاصيل لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف عن مساعدة القوات الجوية الأوكرانية

قال قائد الحرس الوطني الجوي الأمريكي، الجنرال مايكل لو، إن الطيارين الأمريكيين ظلوا على اتصال دائم بنظرائهم الأوكرانيين خلال الصراع مع روسيا، لتقديم المشورة بشأن التكتيكات العملياتية وكيفية استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع.

وحسب “بيزنس إنسايدر”، قال لو، إن “الأسلحة التي يتم إطلاقها من الجو، والتي قدمتها واشنطن إلى كييف، تأتي بدعم أمريكي دائم. أوضح الأمريكيون في البداية للطيارين الأوكرانيين “ما عليك القيام به للنجاة من الهجوم الأولي، مع توسيع التعاون لاحقًا إلى كيف يمكنك الاستمرار في تقديم القوة الجوية”.

وتم تقديم معظم هذه الاستشارات من خلال الحرس الوطني لولاية كاليفورنيا، الذي يتعاون مع أوكرانيا منذ أوائل التسعينيات كجزء من برنامج شراكة الدولة للحرس الوطني، وفقًا للتقرير.

وقال لو: “سمح هذا لجندي أوكراني بالتقاط الهاتف ليقول، مرحبًا، لدي مشكلة في نظام الأسلحة هذا لشخص قام بالفعل بتدريبهم وحل مشكلة على الأرض”.

وأضاف: “نحن مستمرون في تزويدهم بالتكتيكات والتقنيات والإجراءات لأشياء مثل التوظيف القتالي السريع و أنظمة الأسلحة الجديدة”، مضيفًا أن هذه المشاورات “استمرت خلال الأشهر الـ 13 الماضية من صراع”.