عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ برنامج أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات بديوان محافظة الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الدقهلية ينفذان فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات خلال الفترة (14-16) مارس 2023 بديوان عام المحافظة.

قال محافظ الدقهلي، إن الهدف من التطوير المؤسسي هو محاربة الفساد وضمان الأمن المعلوماتي وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية ، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمن المحافظ، دور وزارة الاتصالات نحو تطبيق رؤية مصر 2030 الخاصة بالتطوير المؤسسي الرقمي من خلال تدريب وتأهيل العاملين لتنفيذ وتفعيل منظومة التحول الرقمي.

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف تدريب (33) من العاملين ذي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الاستثمارية بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم. 

البرنامج يستهدف تهيئة العاملين بالمحافظة من الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية. 
 

FB_IMG_1678803430229
FB_IMG_1678803430229
FB_IMG_1678803421525
FB_IMG_1678803421525
FB_IMG_1678803423776
FB_IMG_1678803423776
FB_IMG_1678803419360
FB_IMG_1678803419360
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظة الدقهلية المشروعات القومية محاربة الفساد رؤية مصر 2030 وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدريب العاملين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

مصرع شاب قفز من بلكونة بالطابق الرابع في الدقهلية

ترشيحاتنا

جرام الذهب عيار 18 بـ 1,629 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر جوال تكنو Pop 6 في السعودية

سيارة أمريكية أكثر مبيعا فى الإمارات .. تقارير توضح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

فوائد كتابة القرآن للأطفال .. تثبت الحفظ وتوصل المعنى

وليد سليمان ردا على مجاملته في الرخصة التدريبية: لا أهتم بالسوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء.. أول تعليق من منتظر الزيدي بعد 15 عاما

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

خطر على الصحة.. طبيب يحذر من تناول العصائر الملونة في رمضان

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ