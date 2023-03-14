تنفيذ برنامج أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات بديوان محافظة الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الدقهلية ينفذان فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات خلال الفترة (14-16) مارس 2023 بديوان عام المحافظة.

قال محافظ الدقهلي، إن الهدف من التطوير المؤسسي هو محاربة الفساد وضمان الأمن المعلوماتي وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية ، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وثمن المحافظ، دور وزارة الاتصالات نحو تطبيق رؤية مصر 2030 الخاصة بالتطوير المؤسسي الرقمي من خلال تدريب وتأهيل العاملين لتنفيذ وتفعيل منظومة التحول الرقمي.

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف تدريب (33) من العاملين ذي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الاستثمارية بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

البرنامج يستهدف تهيئة العاملين بالمحافظة من الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.



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