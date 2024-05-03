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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. مديرية الصحة تنظم دورة تدريبية عن أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ اليوم، دورة تدريبية لمشرفي وفنيي الأشعة بمستشفيات المحافظة، بعنوان "أساسيات اعتماد الجودة لأقسام الأشعة". 

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها إدارة الأشعة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى في أقسام الأشعة بالمستشفيات.

تناولت الدورة، التي أقيمت بالتعاون مع إدارة الجودة بالإدارة العامة للأشعة، تعليمات الوقاية الإشعاعية، وسياسات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والسجلات الخاصة بالأشعة، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية.

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية التدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي، لرفع مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

أشارت الدكتورة عبير الرحماني، مدير إدارة الأشعة، إلى أن هذه الدورة هي الأولى ضمن سلسلة من الدورات التي ستُعقد لفنيي الأشعة في المحافظة، بهدف تأهيلهم للحصول على شهادات الاعتماد الدولية.

وفي نهاية الدورة، تم تكريم المحاضر، محمد سمير وجدي، مشرف عام الأشعة بمديرية الشؤون الصحية، وتسليم شهادات الدورة للمشاركين.

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