محافظة دمياط تحصد مركزين بجوائز مصر للتميز الحكومي

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحفل توزيع جوائز التميز الحكومي المنعقدة اليوم فى دورتها الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومريم الحمادى وزيرة الدولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين .

حصدت دمياط مركزين بالجائزة ، وذلك بتحقيق الوحدة المحلية لمدينة رأس البر المركز الثالث بفئة المدن و مركز التأهيل الاجتماعي بالزرقا على المركز الثانى بفئة مراكز التأهيل الاجتماعي، إلى جانب حصول الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على شهادة التميز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة "فئة المراكز" ، و أيضًا حصول مدير قسم العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر على شهادة التميز بجائزة القيادات المتميزة " فئة مدير إدارة " ، وفى هذا السياق،، هنأتهم محافظ دمياط بما حققوه للحصول على هذين المركزين معربة عن أصدق امنياتها بدوام التوفيق والسداد.

أشادت " الدكتورة منال عوض " بما تستهدفه جائزة التميز الحكومي التى تأتى بالتعاون مع الجانب الاماراتى فى إطار خطة الشراكة بين البلدين ، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠" والتى تقضى بتكوين جهاز ادارى كفء وفعال يساهم فى تحقيق التنمية ويلبى تطلعات المواطنين، هذا إلى جانب ما يحققه من رؤى تستهدفها الدولة المصرية للإصلاح و تحقيق طفرة نوعية بالأداء المؤسسى وتطوير القدرات البشرية بما يواكب التطورات ،لافتة الى ان جائزة مصر للتميز الحكومي تعزز روح التنافسية الايجابيةالفعالة بين العاملين بجميع قطاعات الدولة .

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتى في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث العمل الحكومي، والتي تم إطلاق الدورة الأولى منها عام 2018 بهدف تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى الموظفين أو المؤسسات الحكومية من خلال تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة مما يساهم في الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية ،وتضم الدورة الثالثة من الجائزة ولأول مرة؛ النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلي والتي تم تنفيذها في 5 جامعات وبعض الوحدات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" والتي تم الإعلان عنها في يوم المرأة المصرية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة.

يذكر أيضا أن جوائز مصر للتميز الحكومي تضم في دورتها الثالثة 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي، المراكز التكنولوجية)، كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردي؛ جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.