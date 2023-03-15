قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

يعد ياميش رمضان من الأساسيات الذى يجب شرائها من قبل المصريين قبل حلول شهر رمضان الكريم ،ويستخدم ياميش رمضان فى بعض الوصفات من الاكلات الرمضانية او لعمل خشاف للفطور .

و هناك بعض العلامات التى تكشف بين الياميش الأصلى و المغشوش ، نقدمها لكم فى هذا التقرير وفقا لموقع timesofindia.

علامات تؤكد فساد ياميش رمضان..

1_تاريخ الصلاحية..

يلجأ بعض البائعين الى بيع ياميش رمضان بتاريخ صلاحية قديم و هو ما يجعله فاسد ،لذا يجب الحرص على قراءة الملصق بالمعلومات الغذائية، والتأكد من سلامة العلامة التجارية التي تشتري منها.

2- الطعم..

يعد الياميش الفاسد من الفواكه المجففة مثل الزبيب و التين المجفف و القراصيا صعبة المضغ وهو ما يكشف عن فاسدها لانها قديمة .

3_ الرائحة والشكل..

الياميش الفاسد يتميز برائحة منتهية لا يكون له رائحة عالية المذاق و يظهر به بعض علامات التعفن.

4_فحص المعلومات ..

يجب قرائه المعلومات التى توجد فى خلف العلب المغلقة وفي حالة ذكر أي مواد حافظة ، تجنب شراء مثل هذه الفاكهة الجافة.