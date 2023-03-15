علامات في أصابع القدم واليد مؤشر للإصابة بمرض قاتل

من المهم أن يراقب الجميع مستويات الكوليسترول لديهم لأن هناك العديد من الأمراض والحالات التي تتعلق بارتفاع مستويات الكوليسترول.



يعد تناول وجبات غنية بالدهون ، والتدخين وعدم ممارسة الرياضة ، زيادة الوزن هي عوامل أخرى تساهم في تراكم الكوليسترول في الجسم. وقد يؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية لذا تعرف على علامات ارتفاع الكوليسترول من أصابع اليدين والقدمين.



1. ألم حاد بالأصابع

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في شرايين الدم في اليدين والساقين إلى الشعور بالألم عند اللمس. علامة أخرى على ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة بشكل متكرر هي وخز في أصابع اليدين والقدمين.



يحدث الوخز في اليدين والساقين بسبب انقطاع تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم ويتسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم في تدفق الدم بكثافة، مما يعوق التدفق الطبيعي للدم إلى الأعصاب وينتج عنه الشعور بالوخز.



2. رواسب صفراء وبرتقالية على الجلد



فرط الكوليسترول سيكون له رواسب صفراء أو برتقالية اللون على الجلد، خاصة حول العين وأحيانًا في راحة اليد والجزء الخلفي من الساقين. ويسمى Xanthelasma.

إذا وصلت الحالة إلى مستويات الدهون الثلاثية المفرطة ، فهناك تكوين مجموعات من الرواسب الدهنية في الجسم. يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول وثلاثي غليسريد الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية لدى المريض.



الوقاية من ارتفاع الكوليسترول



للوقاية من المرض، تأكد من الاهتمام بتعديل نمط حياتك وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بجميع العناصر الغذائية والكبيرة.

اقضِ يومك بنشاط طوال اليوم عن طريق المشي وصعود الدرج بدلاً من المصعد.

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