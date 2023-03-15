عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات في أصابع القدم واليد مؤشر للإصابة بمرض قاتل

صدى البلد

من المهم أن يراقب الجميع مستويات الكوليسترول لديهم لأن هناك العديد من الأمراض والحالات التي تتعلق بارتفاع مستويات الكوليسترول.


يعد تناول وجبات غنية بالدهون ، والتدخين وعدم ممارسة الرياضة ، زيادة الوزن هي عوامل أخرى تساهم في تراكم الكوليسترول في الجسم. وقد يؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية لذا تعرف على علامات ارتفاع الكوليسترول من أصابع اليدين والقدمين.


1. ألم حاد بالأصابع

 

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في شرايين الدم في اليدين والساقين إلى الشعور بالألم عند اللمس. علامة أخرى على ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة بشكل متكرر هي وخز في أصابع اليدين والقدمين.


يحدث الوخز في اليدين والساقين بسبب انقطاع تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم ويتسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم في تدفق الدم بكثافة، مما يعوق التدفق الطبيعي للدم إلى الأعصاب وينتج عنه الشعور بالوخز.


2. رواسب صفراء وبرتقالية على الجلد


فرط الكوليسترول سيكون له رواسب صفراء أو برتقالية اللون على الجلد، خاصة حول العين وأحيانًا في راحة اليد والجزء الخلفي من الساقين. ويسمى Xanthelasma.
إذا وصلت الحالة إلى مستويات الدهون الثلاثية المفرطة ، فهناك تكوين مجموعات من الرواسب الدهنية في الجسم. يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول وثلاثي غليسريد الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية لدى المريض.


الوقاية من ارتفاع الكوليسترول


للوقاية من المرض، تأكد من الاهتمام بتعديل نمط حياتك وممارسة التمارين الرياضية بانتظام  وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بجميع العناصر الغذائية والكبيرة. 

اقضِ يومك بنشاط طوال اليوم عن طريق المشي وصعود الدرج بدلاً من المصعد.

قد يفيدك أيضًا الحفاظ على راحة عقلك. حاول ممارسة التأمل وتمارين التنفس للحفاظ على صحة عقلك وخالية من الإجهاد.

 

مستويات الكوليسترول ممارسة الرياضة الأوعية الدموية النوبات القلبية الدهون الثلاثية ارتفاع الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصلاة والصيام وأداء باقي العبادات

موضوعات متعلقة

بميزانية بسيطة ‏.. كيف يمكن اختيار هدية عيد الأم

للتخلص من البلغم بدون أدوية .. إليكم هذه العلاجات السحرية

5 طرق مجربة لعلاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

أسرع من الأدوية.. مكون واحد في مطبخك يحرق الدهون ويخفض سكر الدم

لو لسه مشترتش.. كيفية اختيار هدية لحماتك شيك وبتكلفة بسيطة

مشروب شائع يخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة.. تفاصيل

احذر هذه العلامة في الساق .. دليل على الإصابة بمرض خطير

أقوى مضاد حيوي ومكمل غذائي.. نوع شائع من البذور يتجاهله الملايين

ترشيحاتنا

فخ بكين.. هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين بدلًا من تايوان

سعر الذهب محليا اليوم الاربعاء 15-3-2023

بالقانون .. شروط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة العلاج النفسي

أدعية الصوم والإفطار في رمضان.. أجمل الكلمات للصائم

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

أسعار جوالات Samsung Galaxy S23 Ultra في سلطنة عمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ