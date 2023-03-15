صفعة للرئيس السابق.. ألد أعداء ترامب يدلي بشهادته في قضية نجمة الأفلام الإباحية

أدلى مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإفادته أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، ضمن تحقيق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية، في خطوة قد تهدد مساعي ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مايكل كوهين، الذي تحول إلى واحد من ألد أعداء ترامب، لوسائل إعلام لدى وصوله إلى المحكمة، إن على الرئيس السابق أن "يدفع ثمن أفعاله الدنيئة"، مؤكداً أنه يريد "قول الحقيقة" ولا يسعى إلى "الانتقام".

وأكد محاميه لاني ديفيس، أن موكله “يخضع للاستجواب من جانب هيئة محلفين كبرى” مؤلفة من مواطنين، وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق.

وتتمحور إفادة مايكل كوهين على مبلغ 130 ألف دولار دفعه عام 2016 لممثلة الأفلام ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها حول علاقة مفترضة مع ترامب.

وأتى دفع هذا المبلغ قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الجمهوري على الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وحكم على المحامي السابق بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه، بالسجن ثلاث سنوات، لتدبيره دفع المبلغ في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأكد أنه تصرف بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما أن دخل البيت الأبيض.

يذكر أنه في حال تقرر توجيه الاتهام، ستكون أول تهمة جنائية توجه إلى رئيس أمريكي سابق، وعقبة أمام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بنتيجة انتخابات عام 2024.

واستدعت النيابة العامة في مانهاتن أيضاً ترامب للإدلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين الكبرى هذه، ما يعني أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكاً.